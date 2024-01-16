En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Ocak 2024'ten itibaren emeklilerin 6 aylık artış oranının yüzde 42,6 olduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan, Ocak 2024'ten itibaren emeklilerin 6 aylık artış oranının yüzde 42,6 olduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan, "SSK, BAĞ-KUR emeklisine yüzde 5 ek artış yapacağız." dedi.
Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseldiğini açıkladı
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