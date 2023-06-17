Başkan Erdoğan'dan ekonomiye yönelik mesaj

Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak, 21,6 milyar dolar oldu. Son 12 aydaki ihracat oranı ise 254,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyürken, sanayi üretim endeksi mart ayında yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.