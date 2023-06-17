Başkan Erdoğan'dan ekonomiye yönelik mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiye yönelik bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak, 21,6 milyar dolar oldu. Son 12 aydaki ihracat oranı ise 254,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyürken, sanayi üretim endeksi mart ayında yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6BRuVWlttZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2023
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