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Başkan Erdoğan'dan ekonomiye yönelik mesaj
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17 Haziran 2023 Cumartesi 19:05:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 19:05:00

Başkan Erdoğan'dan ekonomiye yönelik mesaj

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiye yönelik bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak, 21,6 milyar dolar oldu. Son 12 aydaki ihracat oranı ise 254,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyürken, sanayi üretim endeksi mart ayında yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türk ekonomisi ihracat-ithalat büyüme oranları
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