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03 Ekim 2022 Pazartesi 14:29:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 14:29:00

Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Enflasyonun üstesinden geleceğiz, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerini küresel ligin en üst sıralarına çıkarması için bu çalışmaların çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın çok daha derinleştiği dönemden geçiyoruz.

Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele ortada. Küresel gelişmelerin ortasında bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.

Salgının ve savaşın tetiklediği enerji ve emtia artışlarının derinleştirdiği küresel ekonomik krizin tüm ekonomileri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan sorunların en çok etkiledği alanların başında finans kesimi geliyor.

Öyle ki 2021 yılında 303 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel borçluluk oranı, küresel milli gelir oranının 3,5 katına yükselmiştir. Küresel borçluluk seviyesi finans krizinden bu yana geçen 20 yılda maalesef hep artarak devam etmiştir.

"BİZE KARŞI KURULAN TUZAKLARA KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELE BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİ"

Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de iyi noktalara ulaşmak için çalışmaları sürüyor. Bize karşı kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha da güçlendirdi.

Bu gerçek salgın dönemi ve sonrasında uluslararası kuruluşlarca da açıkça dile getirilmektedir. Yeni bri finansal mimari arayışlşaroı giderek hız kazanıyor. Merkezinde adaletin, insanın olmadığı bir finansal yapı sürdürülebilir değildir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Küresel finansal mimarinin adalaeti ve insana öncelik verdiği yeni bir finansal mimarinin inşa edilmesi şarttır.

"KATILIM BANKALARININ İSİMLERİ KATILIM FİNANS OLARAK DEĞİŞTİRMEK İLK ADIM OLABİLİR"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemiz her alanda olduğu gibi finansal sistemin geliştirilmesi, istikrarın sağlanması konusunda önemli yol katetmiştir. Kamu bankalarımız bu yeni sistemin itici gücü olmuştur.

Kalkınma planlarımız başta olmak üzere tüm kamu strateji belgelerimizde katılım finansı öncelik olarak belirledik. Katılım finansın, finansal sistem içerisinde hak ettiği yere gelmesi için üzerimize düşen sorumlulukları ifa etmeye devam edeceğiz.

Etiketler : Dolmabahçe Ofisi BAŞKAN ERDOĞAN EKOMONİ
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