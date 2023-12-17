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17 Aralık 2023 Pazar 21:43:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 21:43:00

Başkan Erdoğan'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne tebrik

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonluğuna üçüncü kez erişen Eczacıbaşı Spor Kulübünü canı gönülden tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa finalde karşı karşıya gelen ve bizleri gururlandıran iki Türk voleybol takımımız Eczacıbaşı ve Vakıfbank'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

Etiketler : Eczacıbaşı Şampiyon Kadınlar Voleybol başkan erdoğan
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