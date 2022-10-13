Başkan Erdoğan'dan dünyaya barış mesajı

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13 Ekim 2022 Perşembe 09:07:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 09:07:00

Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklama: Kazananı olmaz

Kaynak: AA

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Kazakistan'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da "Asya İşbirliği ve Güven Konferansı Zirvesi" liderler masasında önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın yaşadığı sorunlar ve karşısında alınan aksiyonları değerlendiren Erdoğan "Mutlu azınlıkların devamlılığını düşünen yapı değişmeli. Savaşın kazananı olmaz" ifadesinde bulundu.

Kazakistan'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana Zirvesi liderler masasında konuşma yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Bugünkü Astana Zirvesi konferansın uluslararası teşkilata dönüştüğü zirve olarak tarihe geçecektir. Dünyada dengelerin değiştiği, pek çok alanda ciddi imtihanlarla karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. İslam ve yabancı düşmanlığı gibi tehditler de buna ekleniyor. Dünya nüfusunun kahir ekseriyetini görmezden gelen bir avuç azınlığın mutluluğunu önemseyen yapı daha adaletli, hakkaniyetli yeni bir anlayışla şekillendirilmeli.

DÜNYA AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

Dünyanın neresinde olursak olalım, büyük insanlık ailesinin bir parçası olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmıştır. Sorunlarımız nasıl ortak ise çözümlerimizi de birlikte aramalı ve bulmalıyız.

AFGANİSTAN'A DESTEĞİMİZ SÜRMELİ

Öte yandan terör örgütlerine yardım eden, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor. Buna ilişkin eylem planı da bu açıdan önemli bir kazanım. Kıymetli katılımcılar Afganistan'da insani barışın tesisi ve artan terör faaliyetlerinin önlenmesi büyük önem taşıyor. Desteğimizi sürdürmeliyiz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna krizinin etkilerini yakından hissediyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durması ve etkilerinin azalması için yaptıklarımızı dünyanın takdirine bırakıyoruz.

SIFIR ATIK PROJESİ

Enerji güvenliğinin temini dünyada ilk sıraya yerleşti. Temiz enerjiye geçiş sürecinde küresel ısınma, çevre sorunları ve doğal afetler yüzyılın en önemli sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Eşim Emine Erdoğan ile birlikte Guterres ile imzaları atılan küresel sıfır atık beyanı önemli bir adımdır.

Etiketler : Kazakistan Enerji güvenliği Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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