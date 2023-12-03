Başkan Erdoğan'dan ''Dünya Engelliler Günü'' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X'te resmi hesabından yayımladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında engellilerin karşılaştığı zorluklara dair farkındalığın artması dileğinde bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum.

Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."