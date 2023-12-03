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Başkan Erdoğan'dan ''Dünya Engelliler Günü'' mesajı
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03 Aralık 2023 Pazar 21:43:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 21:43:00

Başkan Erdoğan'dan ''Dünya Engelliler Günü'' mesajı

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Başkan Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X'te resmi hesabından yayımladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında engellilerin karşılaştığı zorluklara dair farkındalığın artması dileğinde bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum.

Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Etiketler : Başkan Erdoğan engelliler günü sosyal hayat güçlendirme 3 Aralık
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