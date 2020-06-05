  • BIST
    110367
  • Dolar
    6,7813
  • Euro
    7,6607
  • Altın
    366,7210
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte bin 42 kişi koronadan öldü
İki ülke arasında büyük kriz! Belediye başkanına suikast...
Beşir Derneğinden İdlib'de 7 bin 500 kişiye ev
Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! "Anlaşmaya vardık"
Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
ECB Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo hattı açtı
Ünlü Prof. Dr. Mehmet Ceylan koronayla ilgili ezberleri bozdu: Aşı çıkana kadar...
Koronavirüs önlemleri sonrası Mescid-i Nebevi'de 2,5 ay aranın ardından ilk cuma namazı kılındı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı
Darbeci Hafter'i silahlandırmak için servet harcamıştı
Korona testi pozitif çıkınca yaptığı şok etti!
TSKB'den Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracı
Bitlis'te 17 tarımsal sanayi tesisinin temeli atıldı
Tunus neden hedefte?
MİT'in Kosova'da yakalayıp getirdiği FETÖ'cülere ceza yağdı
AK Partili Mehmet Muş: Hüllecilik CHP'nin işidir!
Maltepe'de kadın cinayeti! Komşusunu katletti!
10 yeni Millet Bahçesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı... Milletimize hayırlı olsun
Akılalmaz kaza: Araçlardan inenlere otomobil çarptı
Konutta "düşük oranlı kredi" fırsatçılığı: Yüzde 25'lere varan oranlarda zam yaptılar
Koronavirüs ilacında flaş gelişme: Seri üretimi başladı
Bakan Koca'dan müjde: Ayağınız kapıda olsun
Başkomutan sınır hattında bulunan komutanlara hitap etti
YÖK düğmeye bastı! Öğrencinin sırtından para kazanma dönemi sona eriyor
05 Haziran 2020 Cuma 16:35:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 16:35:00

Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı:

"Tüm insanlık bugün, kaynakların sürdürülebilir kullanımının benimsendiği, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevre kirliliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermektedir.

Çevre sorunlarının çözümü, küresel boyutuyla bütün ülkelerin işbirliğini ve ortak çalışmalarla uzun vadeli politikaların yürütülmesini gerektirmektedir. Ülkemiz, çevre sorunları konusundaki duyarlı ve sorumlu yaklaşımıyla, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmektedir.

"ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRACAK ÇALIŞMALARA DA ÖNCELİK VERİYORUZ"

Son dönemde hız kazanan çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik.

Daha yeşil, daha temiz bir ülkeye sahip olmak için sadece ağaçlandırmanın yeterli olmadığının bilinciyle, çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, planlı kentleşmeyi esas alacak, insanlarımıza çevre bilinci kazandıracak çalışmalara da öncelik veriyoruz.

Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzelterek, toplumda bu konudaki hassasiyeti artırarak ve hep beraber çaba göstererek, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz.

"VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİ VE KATILIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Medeniyet değerlerimizden beslenen, tabiata saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışının kök salması için hepimize, özellikle ailelere ve eğitimcilere ciddi sorumluluklar düştüğünü bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu kapsamda eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının işbirliğinde yürütülecek çevre konusundaki çalışmalara vatandaşlarımızın desteği ve katılımı büyük önem taşımaktadır.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle, vatandaşlarımızı çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması, kaynaklarımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bireysel tedbirlerin alınması konusunda duyarlı olmaya çağırıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER