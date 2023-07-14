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14 Temmuz 2023 Cuma 16:16:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 16:16:00

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇEKYA CUMHURBAŞKANI PAVEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı

Etiketler : Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel
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