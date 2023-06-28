VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den İsveç'e sert tepki... "Suça ortak oluyorlar"
Güney Kore'den 'yaş' kararı... Herkes bir günde gençleşti
Türkiye'den devrim gibi hamle... Yeni yetenekler kazanılacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Şiddetle kınıyoruz
e-faturada yeni dönem: Tarih verildi
Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz'a 'İsveç' tepkisi: Kabul edilemez
28 Haziran 2023 Çarşamba 14:56:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 14:56:00

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN OLAF SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk Dünyası ve İslam Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.

Başkan Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü Toplantısı'nı da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHBAZ ŞERİF'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin müteakip toplantısını mutabık kalındığı üzere Pakistan'da en uygun zamanda gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Etiketler : Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam

Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam
"Kimseye meydan okumuyorum"

"Kimseye meydan okumuyorum"
Yapay zekalı konser

Yapay zekalı konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX