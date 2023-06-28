Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN OLAF SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk Dünyası ve İslam Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.

Başkan Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü Toplantısı'nı da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHBAZ ŞERİF'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin müteakip toplantısını mutabık kalındığı üzere Pakistan'da en uygun zamanda gerçekleştirmek istediğini belirtti.