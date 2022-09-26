Başkan Erdoğan'dan 'Dil Bayramı' paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Dil Bayramı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum. pic.twitter.com/jE4mPff5vO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2022
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