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Başkan Erdoğan'dan depremzede Çelebi ailesine ziyaret
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09 Mart 2023 Perşembe 00:19:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 00:19:00

Başkan Erdoğan'dan depremzede Çelebi ailesine ziyaret

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı eve gitti.

Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.

Buradaki sohbet sırasında depremlerin ardından bölgeye 2 kez gittiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, şehirlerin ilk hali ve son halini hatırladığını ifade etti.

Erdoğan, arama kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkarılan çocuklara su şişesi kapağıyla su verdiğini söyledi.

Depremde kolunda kırıklar oluştuğunu ve tedavi sürecini anlatan Hülya Çelebi de "AFAD hemen geldi, ellerinden geleni yaptılar. Koluma platin taktılar, şu anda ağrım yok. Eskiye göre çok iyiyim." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu da Hülya Çelebi'nin fizik tedavi sürecini takip edeceklerini belirtti.

Etiketler : başkan erdoğan deprem ziyaret

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