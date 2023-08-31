VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan'dan BMBG'ye güvenliği sağlayın çağrısı
İstanbul genelinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi
Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İngiltere'den Japonya'ya Fukuşima desteği
Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: 60 bin liraya varan destek sağlanacak
Gabon'un Afrika Birliği üyeliği askıya alındı
31 Ağustos 2023 Perşembe 21:43:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 21:43:00

Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: 60 bin liraya varan destek sağlanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Poyrazköy'de düzenlenen Su Ürünleri Av Sezonu Açılış etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılara destek verdiklerini belirterek, "Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Poyrazköy'de 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışındaki konuşmasına, alandaki katılımcıları günün bu saatinde Beykoz'da iç içe, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek başladı.

Su ürünleri av sezonunun açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını anımsatan Başkan Erdoğan, 4,5 aylık hasretin bugün sona erdiğini, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçıların ağlarının mavi sularla buluştuğunu dile getirdi.

Bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini dileyen Başkan Erdoğan, "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılacak balıkçıların ağlarının hep dolu çıkmasını Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, balıkçılık sektörünün yaklaşık 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002'den beri toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM BÖLGESİNDEKİ BALIKÇILARA MÜJDE

Başkan Erdoğan, "Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçıları kaderlerine terk etmediklerinin altını çizdi.

Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi de bu akşam paylaşmak istediğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili, iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği bu imkanı değerlendirmenin gayretinde olduklarının altını çizdi.

Etiketler : erdoğan su ürünleri avı 2023-2024
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX