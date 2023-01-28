VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
6'lı masaya tepki: Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar
"Biz bu düşmanlıklarla bin yıldır bu coğrafyalarda var olduk, kahramanca yaşadık"
"Cumhurbaşkanımızın yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır"
Kargocu kılığında aldıkları imzalarla sahte senet düzenleyen çete çökertildi
"Rusya ile konuşmaya devam edeceğim"
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: Bir pilot öldü
Başkan Erdoğan'dan Denizli paylaşımı
Filistinli uzmanlara göre İsrail'in Cenin baskını Gazze'de "tansiyonu yükseltmeyecek"
Bakan Kirişci türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı
"Can Azerbaycan hiçbir zaman, hiçbir yerde yalnız değildir"
Dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 100 milyon lira olarak belirlendi
Ukrayna, Rus sporcuların olimpiyatlara "tarafsız sporcu" olarak katılmasına karşı çıktı
"Şubatta elektrik fiyatlarında gerileme olabilir"
Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına alındı
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Tyre Nichols için Times Meydanı'nda protesto düzenlendi
"Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor"
İsrail'in Kudüs kentinde çıkan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı
"Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla"nın girişine uçurum salıncağı
4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kurslarında 193 bin 564 öğrenci eğitim alıyor
Definecilerin ortaya çıkardığı mozaikler Kapadokya'nın sanat tarihine ışık tutuyor
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimleri memnuniyetle karşıladı
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı
28 Ocak 2023 Cumartesi 14:46:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 14:46:00

Başkan Erdoğan'dan Denizli paylaşımı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de bugün katılacağı açılış törenleri öncesinde, "Eser ve hizmet siyasetimizin en yakın şahitlerinden Denizli, Türkiye Yüzyılı'na hazır" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Denizli'de yapılan yatırımlar ve kazandırılan projeler ile kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Eser ve hizmet siyasetimizin en yakın şahitlerinden Denizli, Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadeleriyle paylaştığı videoda, Honaz Ovası Sulaması, Buldan Aktaş Barajı, Tavas Kızılca Göleti, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Sulamaya açılan tarım alanları, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve honaz Tüneli projelerine ilişkin görüntüler yer aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan denizli paylaşım
‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı

‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı
50'nci yıl albümü

50'nci yıl albümü
Aşk itirafı

Aşk itirafı
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
Kız babası olacak

Kız babası olacak
Sözlü şiddete maruz kaldım

Sözlü şiddete maruz kaldım
Uyku isyanı

Uyku isyanı
Renkli Gülben!

Renkli Gülben!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX