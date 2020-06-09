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09 Haziran 2020 Salı 21:33:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 21:35:00

Başkan Erdoğan'dan darbe heveslilerine çok net mesaj: Hüsrana uğratacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, içerideki ve dışarıdaki darbe destekçilerine çok sert tepki gösterdi. Libya'da elde edilen başarıları ve muhalefetin eleştirilerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Libya'da elde edilen başarıları ve muhalefetin eleştirilerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"LİBYA'DA DARBE GİRİŞİMİNE KALKIŞANLAR KAÇACAK DELİK ARIYOR"

Sağdan soldan toplanan lejyonerler ile Libya'da darbe girişimine kalkışan darbeci Hafter ve destekçilerinin şu anda kaçacak delik aradığını belirten Erdoğan "Libya'ya kurulan uluslararası tuzak Türkiye'nin ve Libya hükümetinin dik duruşuyla bozulmuştur. Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Askeri eğitimden hükümetin kuruluşuna kadar her konuda elimizdeki hizmetleri paylaşacağız. Darbecileri değil Libyalı kardeşlerimizden yanayız. Biz medeniyetlerin beşiği Akdeniz'de gerilim istemiyoruz. Libya'da kan görmek istemiyoruz. Libya'daki soruna askeri çözüm bulunamayacağını artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Türkiye'nin kimsenin ne toprağında ne kaynaklarında gözü vardır. Biz asırlara dayanan dostluğun devamının peşindeyiz." diye konuştu.

Muhalefetin Libya tutumuna da tepki gösteren Erdoğan, "Libya meselesi Türk savunma sanayisinin gücünün yanında ülkemizdeki muhalefetin çapını da göstermiştir. Muhalefetin milletimizin çıkarlarını korumak gibi bir durumu olmadığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Libya'nın özellikle Türkiye'nin Libya hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasından dahi rahatsız olmuşlardır. Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerimize Rumlarla aynı tepkiyi vermişlerdir." dedi.

"HÜSRANA UĞRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"BM'nin tanıdığı Libya hükümetine terörist iftirasını atacak kadar ileri gitmişlerdir." ifadeleriyle CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin Libya'da çamura saplanması, başarısız olması için çok bekledirler. Türkiye ve Libya halkı olarak tarihi bir başarıya imza atarak hamdolsun bunların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık bırakacağız. Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

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