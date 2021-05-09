Başkan Erdoğan'dan Danıştay mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Danıştayın Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü" için mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Şura-yı Devlet adıyla kurulduğu 1868 yılından bugüne, ülkemizin yargı sisteminin işleyişinde etkin bir role sahip Danıştayın 153'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadesini kullandı.
Hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştayın hukuk devleti vasfının korunmasında vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan: "Şura-yı Devlet adıyla kurulduğu 1868 yılından bugüne, ülkemizin yargı sisteminin işleyişinde etkin bir role sahip Danıştay'ın 153. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." https://t.co/lkkHsm907O pic.twitter.com/K6IFTpUJZo— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 9, 2021
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