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28 Haziran 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 13:30:00

Cüneyt Arkın'ın vefatı sonra siyasilerden peş peşe mesajlar

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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

Cüneyt Arkın ölümü sonrası siyasetçilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Başkan Erdoğan: Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Çocukluk yıllarımızın kahramanı, Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın'ın vefat haberini derin bir teesürle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam... Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sinemamızın büyük ismi Cüneyt Arkın'ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü. Cüneyt Arkın; Battal Gazi, Kara Murat ve Malkoçoğlu gibi değerleri yaşattığı gibi gelecek nesiller için yaşayacak bir sinema mirası bıraktı. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bugün sabah saatlerinde, Yeşilçam'ın duayeni, Türk tarihini sevdiren filmlerin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Merhum Arkın milyonların kalbine taht kurmuştu. Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Etiketler : Cüneyt Arkın BAŞKAN ERDOĞAN KEMAL
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