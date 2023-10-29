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Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerine tebrik
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29 Ekim 2023 Pazar 23:14:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 23:14:00

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerine tebrik

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Başkan Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazanan sanatçıları tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında kazanan isimleri tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Etiketler : başkan erdoğan umhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü tebrik
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