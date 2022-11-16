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16 Kasım 2022 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 14:15:00

Başkan Erdoğan'dan çok konuşulacak yanıt! Biden'ın 6 NATO üyesi ülke ile yaptığı toplantıya neden çağrılmadı?

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G20 sonrası düenlediği basın toplantısında bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün akşam NATO üyesi Polonya topraklarına düşen füze nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 NATO üyesi ülke ile yaptığı toplantıya kendisinin neden çağrılmadığını sordu. Erdoğan, "Çağrılmayan 20 NATO üyesi ülkeyi niye sormuyorsun? Bu çok da önemli bir şey değil. Bizi daha önemli işlere davet ediyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"SİZ NEDEN ORADA YOKTUNUZ?"

Gazetecilerden biri Başkan Erdoğan'a dün akşam NATO üyesi Polonya topraklarına düşen füzeyi hatırlatarak, "ABD Başkanı Joe Biden, birçok NATO üyesi ülke ile birlikte otelde başka bir toplantı yaptı. Siz neden orada yoktunuz? NATO üyeleri arasında herhangi bir bölünme görüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

"BİZİ ÖNEMLİ İŞLERE DAVET EDİYORLAR"

Erdoğan, bu soruya, "6 ülke bir araya gelmiş. Diğer 20 NATO üyesi ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Çok da önemli değil. Konuşulan şey de füzenin markası nedir, ne değildir? Sayın Biden, zaten füzenin Rus yapımı olmadığını söyledi. Çok da önemli değil, bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere gitmemize de gerek yok. Okey?" yanıtını verdi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Polonya ABD Başkanı Joe Biden
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