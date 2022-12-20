Cumhurbaşkanı Erdoğan, "LGBT denilen olay, CHP'nin kitabında var. Önümüzdeki dönem bakanlıklarımızla, STK'larımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu. CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ne kız çocuklarımızın istismarına izin vereceğiz ne de milletimizin rencide edilmesine göz yumacağız. Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlardır. LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var" dedi. Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönem bakanlıklarımızla, STK'larımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

SIKIYORSA HAD BİLDİRİN

"Birilerinin gündemi farklı olsa da aile kurumunun temel direği olan kadınlarının siyasetteki etkinliklerinin arttığı bir gerçektir. Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz. Meclis'e giren bir başörtülü milletvekiline bunların eski yöneticileri ne demişti? 'Bu kadına haddini bildirin.' Parlamentoya milletin oylarıyla seçilen başörtülü bir kadına haddini bildirin ne demek ya... Ey CHP siz onların devamısınız. Hadi sıkıyorsa şimdide had bildirin bakalım. Hâlâ utanmadan sıkılmadan konuşuyorlar ya... Sanki farklı ülkede yaşıyormuş gibi kızımı İstanbul'daki okuldan alıp Türkiye'nin farklı bir iline adeta kaçırmak zorunda kaldım. Bu çileleri biz yaşadık. Bay Kemal sen yaşamadın."

KİM SAMİMİ GÖRECEĞİZ

"Geçmişte ülkemizde sözde modernlik iddiasıyla kadınlarımızı inançlarından, cinsiyetlerinden dolayı dışlayan zihniyetin bu ülkede nobranlıklarına şahit olduk. Bu karanlık günleri AK Parti'nin demokrasi reformları sayesinde geride bıraktık. Geçtiğimiz yıllarda bir gece yarısı videosuyla yeniden gündeme getirilen başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme teklifi hepimize o meşum günleri hatırlattı. Birileri o karanlık dönemin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Tabii anayasa değişikliği Genel Kurul'da 3'te 2 çoğunluk gerektirdiği için teklifimizi Meclis'teki partilere götürdük. Teklifimizi Meclis'e sunduk. Meclis'teki süreçleri bekliyoruz. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır."

NE İSLAMİ NE İNSANİ ASLA KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne de insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir" dedi. CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, "Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi" diye konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

GEREKLİ TAKİPLER YAPILDI

"Bu süreçte yeni bir istismar konusu ortaya atılmış, uzunca süredir takibi yapılmış bir husus bir anda ülkenin gündeminde öne çıkarılmıştır. Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. En başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaştaki evliliklerle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor. Son dönemde çok istisnai örnekler dışında sorun önemli ölçüde çözülmüştür."

HESAP SORDUNUZ MU ?

"Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır Anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak ağlıyor? Kandil'de 10, 12, 14, 15 yaşlarındaki kız çocuklarını kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Önce sen oradaki hasarı bir gider ondan sonra konuş."

SİCİL DOSYALARINIZ ELİMİZDE

"Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça iftira atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bu kesimlerin terör örgütlerinin istismar ettiği çocuklarla ilgili tek kelime ettiğini duymadım. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi? Bakıyorsunuz belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Aile Bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var."

6'LI MASA ÇÖKTÜ ÇÖKÜYOR

"Kadınlarımızın temsil düzeyindeki olumlu gelişmeleri iş hayatından spora kadar her alanda görmek mümkündür. Önlerindeki engeller kalkan kadınlarımızdan artık daha büyük adımlar bekliyoruz. 6'lı masanın birlikteliği çöktü çöküyor, yürümeye mecalleri yok."

MÜJDE VERDİ: KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK PAKETİ

Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminatı olmayan firmalara en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimci ve kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta geniş yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.