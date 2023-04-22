Başkan Erdoğan'dan çiftçilere yönelik 10 yeni müjde

Başkan Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bin yıllık vatanımız Anadolu nice güzellikleriyle beraber, afetleriyle bizimle yaşıyor ve yaşayacak.

(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık.

Bay Bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından, ne Ankara'nın, ne de İzmir'in başındaki belediye başkanından hiçbir şey olmaz.

Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız."

Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz

Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.

Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz

Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz

Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.

Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz

Amanos Tünellerinin inşasına başlıyoruz. Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktır.

(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz.

14 Mayıs seçimlerinde milletimizle zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz.

İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İki ilçemizin cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız.