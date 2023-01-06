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06 Ocak 2023 Cuma 15:38:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 15:38:00

Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde! "Kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verilecek"

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Başkan Erdoğan, 'Çiftçi Destek Kredisi'ne ilişkin "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün sizlerle hem hasret gidereceğiz, hem de müjdelerimizi paylaşacağız.

Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden deleceğini ihmal etmiş demektir.

Ukrayna'daki tahıl krizini çözdük. Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasi ile tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük.

Tarım sektörüne verdiğimiz emekler boşa gitmedi. Bizde Bakanlıklarımızla yürüttüğümüz çalışmaları sadece sürdürmekle kalmayıp daha ileri taşıma şevki kazanıyoruz.

Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak, tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz

(Çiftçi Destek Kredisi) Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

Kadın ve genç çiftçi kredi limitlerini 1 milyon TL'ye çıkarıyoruz

İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir

(Tarım Borç Transferi Kredisi) Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır

Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması
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