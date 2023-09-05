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Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Ekim ayından itibaren hesaplara yatacak
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05 Eylül 2023 Salı 23:10:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 23:10:00

Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Ekim ayından itibaren hesaplara yatacak

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Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çiftçilere bir müjdeyi paylaşan Başkan Erdoğan, 2024 yılının Mart ayında ödenmesi planlanan 11,5 milyar liralık destek ödemesinin öne çekilerek bu yılın Ekim ayından itibaren yatırılmaya başlanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız." dedi.

Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, çiftçilere yönelik bir müjdeyi paylaştı.

Başkan Erdoğan, "2024 yılının Mart ayında yapılacak olan 11,5 milyar liralık destek ödemesini bu yılın Ekim ayına çekerek kışlık ekimleri öncesinde üreticilerimizin yanında olacağız. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan çiftçi müjde
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