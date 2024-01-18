Başkan Erdoğan'dan CHP'ye terör tepkisi: Özgür efendi iradesini teslim etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, hedeflerinin muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyeciliğe kavuşturmak olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, CHP'nin DEM Parti tarafından esir ve rehin alındığını belirterek, "Özgür efendi, daha bismillah demeden iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin ikinci aday tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor.
AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanıyor.Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Partimizi ve ittifakımızı 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkan adayı olarak temsil edecek isimlerin bir kısmını daha açıklayacağımız toplantıya teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini milletimizle paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin diğer kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.
Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlere ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe başkan adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız.
Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarda kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihni ile kendini şehirlerine adayacak belediye başkanları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teşrif etmektir.
Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yoluculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehiriyle, iliyle, ilçesiyle, beldesiyle ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik körlüklerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.
Biz hep yüreğimizdeki muhabbetle, zihnimizdeki projelerle, esirgemediğimiz emeğimizle, alnımızdaki terle geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa AK Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleri ile dertlenmeden, ülkesinin hedefleri ile bütünleşmeden, milletinin dertleri ile donanmadan sandığa gözünü diken varsa AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Taptuk Emre'nin kapısından içeri eğri odun bile sokmayan Yunus Emre misali milletimize karşı en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını erdemliler hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz, böyle bir yola asla giremeyiz.
Hamdolsun bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır hükümete bu şekilde çalıştık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçimlerinde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz.
İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI:
Adana Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman: Ziya Polat
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Enver Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Antalya: Hakan Tütüncü
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
Gaziantep: Fatma Şahin
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkari: İsmet Ölmez
Hatay: Mehmet Öntürk
Iğdır: Ülkü Öcal
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Karabük: Özkan Çetinkaya
Karaman: Mevlüt Akgün
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Konya: Uğur İbrahim Altay
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Sakarya: Yusuf Alemdar
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak: Mehmet Yarka
Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Van: Abdullahat Arvas
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan
İzmir: Hamza Dağ
Ankara: Turgut Altınok