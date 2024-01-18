AK Parti'nin ikinci aday tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor.

AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara'daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanıyor.

Başkan Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Partimizi ve ittifakımızı 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkan adayı olarak temsil edecek isimlerin bir kısmını daha açıklayacağımız toplantıya teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini milletimizle paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin diğer kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlere ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe başkan adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız.

Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarda kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihni ile kendini şehirlerine adayacak belediye başkanları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teşrif etmektir.

Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yoluculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehiriyle, iliyle, ilçesiyle, beldesiyle ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik körlüklerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.

Biz hep yüreğimizdeki muhabbetle, zihnimizdeki projelerle, esirgemediğimiz emeğimizle, alnımızdaki terle geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa AK Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleri ile dertlenmeden, ülkesinin hedefleri ile bütünleşmeden, milletinin dertleri ile donanmadan sandığa gözünü diken varsa AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Taptuk Emre'nin kapısından içeri eğri odun bile sokmayan Yunus Emre misali milletimize karşı en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını erdemliler hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz, böyle bir yola asla giremeyiz.

Hamdolsun bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır hükümete bu şekilde çalıştık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçimlerinde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz.

İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI:

Adana Fatih Mehmet Kocaispir



Adıyaman: Ziya Polat

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Enver Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Antalya: Hakan Tütüncü

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın



Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden



Gaziantep: Fatma Şahin

Gümüşhane: Ercan Çimen



Hakkari: İsmet Ölmez

Hatay: Mehmet Öntürk

Iğdır: Ülkü Öcal

Kahramanmaraş: Fırat Görgel



Karabük: Özkan Çetinkaya



Karaman: Mevlüt Akgün

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kamil Saraçoğlu



Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin



Nevşehir: Mehmet Savran



Niğde: Emrah Özdemir

Sakarya: Yusuf Alemdar

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Van: Abdullahat Arvas

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

İzmir: Hamza Dağ

Ankara: Turgut Altınok