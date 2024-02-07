Başkan Erdoğan'dan CHP'ye FETÖ tepkisi! "Darbe girişimine ortak oldular"

Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, deprem şehitlerini Fatihalarla yad ettiklerini hatırlattı.

Kahramanmaraş'taki programda bir yılda deprem bölgesinde yapılan çalışmaların icmalini çıkartırken, inşası tamamlanan konutların kura çekimi ve anahtar teslimi törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, daha önceki günlerde de Hatay ve Gaziantep'te aynı törenleri yaptıklarını söyledi.

Bugün de Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda Şanlıurfa'da inşası tamamlanan 1314 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katılacaklarını belirten Erdoğan, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak, acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacaklarını kaydetti.

Allah'tan, Türkiye'yi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylemesini dileyen Erdoğan, enbiyalar ve evliyalar şehri Şanlıurfa'nın huzurun, güvenin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bildiğini vurguladı.

"Dik dur eğilme, Siverek seninle" sloganlarının atılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız, ayakta olacağız." karşılığını verdi.

Tarih boyunca büyük medeniyetlerin merkezlerinden biri olarak insanlığa hizmet etmiş Urfa bölgesinin kalplerinde ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Erdoğan, bunun için demokrasi ve kalkınma atılımlarının en güzel örneklerini Şanlıurfa'da hayata geçirmeye özel önem verdiklerinin altını çizdi.

"BASİRET VE FERASETİ ELDEN BIRAKMAMAMIZ GEREKİYOR"



Türkiye'ye kazandırdıkları eser ve hizmetlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı almasını sağlayacak yatırımların bizzat takipçisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bununla da kalmadık, devlet yönetimi tecrübesiyle öne çıkan arkadaşlarımızı şehrimizde görevlendirerek çalışmaların eksiksiz ve süratli yürümesini temin ettik. Tabii Şanlıurfa gibi hem tarihi ve kültürel birikimi zengin hem insan kaynağı çeşitli hem gelişim potansiyeli yüksek bir şehri hayalleriyle buluşturmak öyle kolay olmuyor. Hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Sadece çalışmak da yetmiyor, daha önemlisi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tutmamız, aramıza kimseyi sokmamamız, basiret ve feraseti elden bırakmamamız gerekiyor. Maddi ve manevi değerleriyle çok mübarek, çok bereketli olan bu şehir aynı zamanda içinde pek çok zorlukları da barındıran bir yapıya sahiptir. Sizler şahitsiniz, biz, sizlerin iradesine hürmetten asla taviz vermeden, hep şehrin daha iyiye gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret gösterdik."

Erdoğan, devlet yatırımlarını planlarken de kamu görevlilerini atarken de parti teşkilatını oluştururken de milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirlerken de daima aynı anlayışla hareket ettiklerinin altını çizerek, "Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, Şanlıurfalıların iradesini istismar edip, kendi ajandaları, kendi gündemleri, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan asla olmadık." dedi.

"ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIKLARIMIZI KİMSE İNKAR EDEMEZ"



"Hepimiz beşeriz, elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Ama ihlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez." diyen Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayları, ilçelerin belediye başkan adaylarını da bu hüsnü niyetle belirlediklerini söyledi.

Erdoğan, pek çok aday adayı arasından en az kırgınlığa yol açacak, şehre en iyi hizmeti yapacak, Şanlıurfa'ya katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta halkın huzuruna çıkmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Artık hepimize düşen görev cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, teşkilatıyla el ele vererek önce adaylarımızın seçilmesini, ardından da onlar vasıtasıyla şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır. Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bazı durumlarda eskilerin 'Def-i mefasid celb-i menafiden evladır' deyimindeki usulle hareket etmek gerekir."

Gençlerin salondaki sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler maşallahı var, herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman, her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bu olmuyorsa bize düşen, mümkün olanı değerlendirmektir. Dolayısıyla bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır. Hep birlikte işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya." dizelerini okuyan Erdoğan, "Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Ancak kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine de izin vermeyiz." dedi.

"BİZİ ANLAYANLARA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



İsmail Fakirullah'ın "Beni anlamayan yakınım da olsa uzağımdır, beni anlayan uzağım da olsa yakınımdır." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bizi anlayanlara mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı büyükşehir ve ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın yollarını aramak, altyapısını kurmak, adımlarını atmaktır. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Allah'ın izniyle belediye başkan adaylarımızla bunu başaracağız. Bunun dışındaki her şey nezdimizde teferruattan ibarettir." diye konuştu.

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Şanlıurfa'nın dört bir yanından duyulsun." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Şanlıurfa'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleri ile taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? İşte bizim gönlümüzün sultanı Şanlıurfa budur. İşte Şanlıurfa'ya yakışan budur. Rabbim hepinizden razı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 21 yılda buna defalarca şahit olduk. Hatırlarsanız 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimizde büyük bir atılımı hayata geçirmiştik. Bu büyük hamlenin önü, 2013 Gezi olaylarıyla başlayıp, farklı amaçlarla hala devam ettirilen bir dizi engelle kesilmeye çalışıldı. FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri, bu oyunun bir parçasıydı. PKK ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin harekete geçirilmesi, bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörüyle şehirlerimizin bizden kopartılmak istenmesi, bunun bir parçasıydı. Bölgemizi karıştırmak için kurulan proje terör örgütü DEAŞ'ın üzerimize salınması, bu oyunun bir parçasıydı. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 'teröristan' bu oyunun bir parçasıydı."

Ülkenin komşuları ve kimi müttefikleriyle yaşanan pek çok gerginliğin de söz konusu oyunun bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomimizi çökertmek için yürütülen gizli-açık operasyonlar, bu oyunun bir parçasıydı. Hamdolsun milletimizle birlikte omuz omuza vererek, tüm bu oyunları birer birer bozduk. Önümüze çıkartılan her engeli aşarak, daha çok çalışma ve biraz da gecikme pahasına hedeflerimize adım adım yürüdük." diye konuştu.

Tüm bu süreçte milletin, Cumhuriyet tarihinin en büyük sınamalarını alnının akıyla verdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maalesef siyaset kurumunun muhalefet tarafı, kelimenin tam anlamıyla sınıfta kalmıştı. Hiç şüphesiz burada birinci derecede sorumluluk ana muhalefet sıfatıyla CHP'ye aittir. Bu partinin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyet'in güya kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Kirli ittifaklarını gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler ama gerçekte uzunca bir süre ülkenin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşımaktan, ekmeğine yağ sürmekten, beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. Ülkenin ortak çıkarlarından, milli ortak hissiyatından kopmuş bir siyasetin ucunun nerelere kadar varabileceğini, CHP yöneticileri örneğinde gördük, yaşadık.

Bu parti, ülkemize yönelik bir toplumsal kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. Bu parti, FETÖ ihanet çetesinin montaj kasetlerini aylarca Meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu. Bu parti, sınırlarımıza dayanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını 'yurtsever' diye sahiplenerek, Cumhuriyetimizi hiçe saydı. Bu parti, 15 Temmuz gecesi darbecilerin tanklarına alkış tutarak milli iradeye ihanet etti. Bu parti, doğrudan ülkemizi hedef alan tüm emperyalist tuzaklara, küçük siyasi hesaplar uğruna payandalık yaptı. Velhasıl bu parti, uzunca bir süredir yerli ve milli bir siyasi teşekkülün yapmaması gereken ne varsa hepsini yaptı, halen de yapıyor."

"CHP YÖNETİMİNE HAKİM ZİHNİYETİN, TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARIYLA HİÇBİR BAĞI KALMAMIŞTIR"



Epeyce bir vakittir, CHP yönetimine hakim olan zihniyetin, Türkiye'nin çıkarlarıyla, milletin değerleriyle, vatandaşların hayalleriyle hiçbir bağının kalmadığına işaret eden Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusunun hatırına bu partiye oy veren, ülkesine ve milletine olan sevgisinden asla şüphe etmediğimiz insanlarımızı tenzih ediyorum. Aslında onlar da mevcut CHP yönetiminin mağdurudur. Hatta umutları çalınan olmaları dolayısıyla en büyük mağdur bu vatandaşlarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık söylüyorum CHP, siyasi mihengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin bu içler acısı durumu, İstanbul'daki son terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyı yapan teröristlerin ve onlara emir verenlerin en büyük siyasi hamisi, Genel Başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür Efendi, bu örgütün cezaevindeki elebaşına, Genel Başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi." ifadesini kullandı.

CHP yöneticilerinden bazılarının, eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclise verdikleri soru önergelerinin de bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"CHP güdümündeki medya kuruluşlarının, terör örgütlerinin bültenine dönen içler acısı halini saymıyorum. Biliyorsunuz, bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. Al gülüm ver gülüm, kirli pazarlıklarla iktidara gelebileceklerini, 3-5 oy daha fazla alabileceklerini zannediyorlar. Halbuki terör örgütleri de onların iç ve dış uzantıları da CHP'yi emellerine ulaşmak için bir koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybetmiş olan CHP, üzülerek görüyoruz ki Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı haline gelmiştir. Tabii burada asıl suç, siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandırtan CHP yönetimidir. Sabık genel başkanları yıllarca bu şekilde davranarak netice elde edeceğini sandı ama tam 13 defa sandıkta milletten kırmızı kart gördü. Şimdi dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor.

Bu partinin mevcut Genel Başkanı da aynı yanlış istikamette ilerliyor. CHP'nin girdiği bu yolun ne kendisi için, ne demokrasimiz için ne ülkemiz için hayırlı olmadığı ortadadır. Gerçi şu anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan, yenisinin bir taraftan, başkalarının öteki taraftan birbirine kılıç salladığı bu iç savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Bizim temennimiz bu sürecin sonunda CHP'nin, kendi seçmenini dahi utandıran mevcut halinden kurtularak, Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yakışır bir muhalefet partisine dönüşmesidir. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımı, bu kısır ve kullanışlı muhalefet zihniyetinden kurtulmamız olacaktır."

Cumhur İttifakı'nın, yerli ve milli zeminde yürüttüğü mücadeleyle bu konuda ülkenin siyasi birikimine çok önemli katkılar sağladığını belirten Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Şanlıurfa başta olmak üzere, şehirlerin tamamında alınacak neticeyle millete layık olduğu eser ve hizmetleri vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kendisini dinleyenlere, "Bugün açıklayacağımız belediye başkan adaylarımızdan ve teşkilatımızdan beklentimiz, bu sorumluluk duygusuyla çalışarak Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı bayrağını firesiz bir şekilde yükseltmeye var mıyız?" diye seslenen Erdoğan, daha sonra ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

11 NİSAN SPOR SALONU ÖNÜNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım toplantısına gelişinde 11 Nisan Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, Şanlıurfa ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, kendisini dinleyenlere, "31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları altüst etmeye var mıyız? Birliğimizi, beraberliğimizi, inşallah devam ettirmeye var mıyız?" sorusunu yöneltti.

Şanlıurfa'da altyapısıyla, üstyapısıyla, üniversitesiyle bütün hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdiklerini aktaran Erdoğan, "Artık Şanlıurfa'nın havalimanı yokken, şimdi havalimanı var mı? Üniversitesi var mı? Kim yaptı? Bundan sonra da diyoruz ki yerel yönetimlerde, inşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimle el ele verecek ve Zeynel Abidin (Beyazgül) kardeşimizle Ankara el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimizle beraber el ele verecek, inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Vatandaşlardan oyunlara gelmemelerini isteyen Erdoğan, "Biz, oyunları bozarak geldik. 21 senedir burada hizmetleri verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa'ya her geldiklerinde aynı coşkuyu hep gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?" diye sordu.

Alandakilerin "Seninle gurur duyuyorum" diye seslenmesi üzerine Erdoğan, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum, sizlerle iftihar ediyorum. İnşallah bugün tabii adayları açıklayacağız ama daha sonra mitingimizi yapmaya geleceğim. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yaraşır. Burada bir miting yapmadan final olmaz, inşallah bu finali de yapacağız." diye konuştu.

Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda, Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni yapılacağını anımsatan Erdoğan, "Biz söz verdik mi yaparız. İşte dün Kahramanmaraş'taydık. Orada konut dağıtım toplantısını yaptık. İnşaatlar devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde burada da inşaatlarımız devam edecek. Afet konutlarıyla ilgili bu adımları atmaya devam edeceğiz. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Siz de bu kardeşinize güvenin, inanın." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'na geçti.

TOPLANTIDAN NOTLAR



Konuşmasının ardından Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak tanıttı.

Toplantının gerçekleştirildiği salona "Hazırız kararlıyız", "Gönlümüz, yolumuz, davamız bir", "Şanlıurfa için gerçek belediyecilik", "Şanlıurfa hazır", "Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez reisten" pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede adaylar ve partililerle fotoğraf çektirdi.