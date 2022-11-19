19 Kasım 2022 Cumartesi 14:21:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 14:21:00
Başkan Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.
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