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21 Mayıs 2023 Pazar 13:16:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 13:16:00

Başkan Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlık tarihinin acı olaylarından Çerkes sürgünü
Etiketler : recep tayyip erdoğan çerkes sürgünü paylaşım
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