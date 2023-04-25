Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İstiklaline aşık milletimizin yazdığı büyük bir destan olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istikbalimiz uğrunda mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
İstiklâline âşık milletimizin yazdığı büyük bir destan olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istikbalimiz uğrunda mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/p38816107U— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023
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