VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boşuna yalan mesaisine girmesin"
Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin 2 kişi yakalandı
Depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Dersimiz: Geleneksel sporlar
25 Nisan 2023 Salı 16:59:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 16:59:00

Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İstiklaline aşık milletimizin yazdığı büyük bir destan olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istikbalimiz uğrunda mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan çanakkale kara savaşları mesaj
‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor

‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor
Hayatının Z raporu çıktı

Hayatının Z raporu çıktı
30 yıl sonra 'İyisin'

30 yıl sonra 'İyisin'
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
Akif için geri sayım

Akif için geri sayım
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX