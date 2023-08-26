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26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:17:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:17:00

Başkan Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum."

Etiketler : Büyük Taarruz 101. yıl dönümü Başkan Erdoğan
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