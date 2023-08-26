Başkan Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum."
Aziz milletimizin istiklâline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Millî Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum. ���� pic.twitter.com/sIYyzs7sUt— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2023
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