Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi kararı... Marmaray seferleri ücretsiz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Büyük Filistin Mitingi"nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlara kolaylık sağlaması için İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

BAŞKENTRAY VE İZBAN'DA DA SEFERLER ÜCRETSİZ

Ayrıca Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN banliyö tren seferlerinin de bu tarihte ücretsiz olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı 'Büyük Filistin Mitingi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.