Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!

Başkan Erdoğan'dan Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı!
Başkan Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kayıp olduğu sel felaketi sonrası aileleri arayarak taziye dileklerini iletti.
Bursa'daki sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye giderek çalışmaları takip etmeye başlamıştı.
Bölgede havadan ve karadan çalışmalar sürerken, kriz masası oluşturuldu.