Başkan Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak.
08 Mart 2024 Cuma 21:23:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 21:23:00
Başkan Erdoğan'dan "bu son seçimim" mesajı
Başkan Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak
Başkan Erdoğan TÜGVA 81 İl Temsilcisi ile bir araya geldi.
- Başkan Erdoğan'dan "bu son seçimim" mesajı
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