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03 Şubat 2021 Çarşamba 14:53:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 14:53:00

Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi tepkisi: Siz öğrenci misiniz terörist mi?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongreleri'ne telekonferansla hitap etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına baktığınızda terör örgütü temsilcisi olanları bu ülkenin evlatları kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor. Siz öğrenci misiniz, yoksa terörist mi?" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongreleri’ne telekonferansla katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi'ndeki provokasyonlara yönelik açıklamalarıyla ilgili eleştiren Erdoğan, muhalefet liderine, "Siz öğrenci misiniz, yoksa terörist mi?" diye sordu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz. Kongrelerimizi adeta enerjimizi yenilediğimiz, demokrasi şölenlerine çeviren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Teşkilatlarda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unutmayın, davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zaferde muhakkakdır şiarıyla, gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yolunu arayacağız. Teşkilatlarda görev alacak kardeşlerimden bunu istiyorum.

Türkiye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan da siyasi ve ekonomik hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin menfaatlerini korumak için kararlı bir mücadele gösteriyoruz. Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını yürütüyoruz. Küresel siyasal ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin kendisine önemli bir yer sağlamasını hedefliyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ

CHP, 7-24 açık bir yalan partisidir. Başındaki adamda 7-24 yalan söyleyen bir adama dönüşmüştür. CHP'den bizim beklentimiz yok. Kendi içindeki taciz ve tecavüz skandallarını halletseler yeter.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERİSTESİ'NDE PROVOKASYON

Bunların başında CHP vardır. CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına baktığınızda terör örgütü temsilcisi olanları bu ülkenin evlatları kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor. Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlere teslim olmayacak."

"BİR GEZİ OLAYI DAHA YAŞANMAYACAK"

LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke milli manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.

Önceki Kabine toplantımızda ekonomi ile ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Dün CHP'nin başındaki zat çıktı, yine tamamı yalan, yanlış ithamlarla hakikatlari gölgelemeye çalıştı. Ocak ayı ihracatımızın 15 milyar doları aşarak rekor kırdığı müjdesini vermiştik. Çiftçilerimize destek ödemesi yapılmadığını söyledi. Geçen yıl yapılan 22 milyar liralık, bu yıl yapılacak 24 milyar liralık destek ödemelerini görmüyor.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Yeni anayasa çalışmalarına Cumhur İttifakı ortağımızla öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyenleri yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. "

Etiketler : başkan erdoğan boğaziçi üniversitesi provokasyon
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