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23 Mart 2022 Çarşamba 18:15:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 18:15:00

Başkan Erdoğan'dan Bingöl şehitlerinin ailelerine başsağlığı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit olan polis memurları Necati Aygün ve Birol İli'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevk edilirken patlama olmuştu.

Ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat personelinden Aydın'ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aygün ve İli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : Bingöl Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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