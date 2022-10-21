Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret

Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya geldikten sonra Mecidiye Kasrı'ndan ayrıldı. Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret etti.