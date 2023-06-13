Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için taziye mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden İtalya Eski Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya halkına taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kullandı:
"Uzun yıllar birlikte çalıştığımız İtalya Eski Başbakanı, değerli dostum Silvio Berlusconi'nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."
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