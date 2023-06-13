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13 Haziran 2023 Salı 12:07:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 12:07:00

Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için taziye mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden İtalya Eski Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Uzun yıllar birlikte çalıştığımız İtalya Eski Başbakanı, değerli dostum Silvio Berlusconi'nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan silvio berlusconi taziye mesajı
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