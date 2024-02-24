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24 Şubat 2024 Cumartesi 20:41:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 20:41:00

Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı!

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Berat Kandili tebrik
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