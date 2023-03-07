Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın mesajıyla birlikte paylaştığı görselde ise Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ayetine yer verildi.
Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 6, 2023
Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/tVTKqkDRXQ
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