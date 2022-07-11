Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Devlet liderleriyle görüştü

Başkan Erdoğan kritik temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYA'NA TELEFON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan Başbakanı Paşinyan Başkan Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Paşinyan'ı tebrik etti. İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. İki lider bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ'YLE KARADENİZ'DE TAHIL İHRACI KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı video mesajında Türkçe olarak yaptığı bayram tebriği için kendisine teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, PRENS SELMAN'LA BAYRAMLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.