VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Johnson'ın yerine geçecek kişinin açıklanacağı tarih belli oldu
Sağlık Bakanı Koca uyardı! "Hekimlere karşı oluşturulmaya çalışılan algıyı dikkate almayın"
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı
Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Devlet liderleriyle görüştü
Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru
Başkan Erdoğan, Paşinyan ile telefonda görüştü
Yerli ve ucuz gaz için geri sayım
Kurtulmuş anma töreninde konuştu: Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız
Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor
Çarpıcı iddia! Görünmez değil
Shinzo Abe suikastında şok detay!
Paul Pogba, yeniden Juventus'ta
İnsansı robotlar gündelik hayata girmeye hazırlanıyor
Alternatif sanal dünya 'metaverse' yeni bir yaşamın kapılarını aralayacak
Saatler kaldı! NASA paylaşacak
İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor
Türkiye'den, AİHM'in Osman Kavala için ihlal kararına tepki
Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi
Tatil dönüşüne hazırlanan sürücülere 'sabah erken yola çıkmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya devam ediyoruz
Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak
İtalyan ENI, Gazprom'un gaz akışında yeni bir kesintiye gittiğini duyurdu
Bereketli topraklarda buğday hasadı bitmeden mısır ekimi başladı
11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:11:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:11:00

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Devlet liderleriyle görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramda kritik temaslarda bulunudu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında bayramlaşma ve gündeme dair konular görüşüldü.

Başkan Erdoğan kritik temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYA'NA TELEFON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan Başbakanı Paşinyan Başkan Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Paşinyan'ı tebrik etti. İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. İki lider bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ'YLE KARADENİZ'DE TAHIL İHRACI KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı video mesajında Türkçe olarak yaptığı bayram tebriği için kendisine teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, PRENS SELMAN'LA BAYRAMLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Etiketler : Paşinyan Başkan Erdoğan Putin Zelenski Selman bin Abdülaziz El Suud
Paris güzeli

Paris güzeli
Herkes haddini bilecek

Herkes haddini bilecek
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
En çok Bergen izlendi!

En çok Bergen izlendi!
Düğün heyecanı

Düğün heyecanı
Doktora bile takipçiye göre gidiyorlar

Doktora bile takipçiye göre gidiyorlar
BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı

BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı
50 yaşında aşk değil romatizma olur!

50 yaşında aşk değil romatizma olur!
Kedisini kurtarırken ağaçtan düştü

Kedisini kurtarırken ağaçtan düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX