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29 Haziran 2023 Perşembe 17:43:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 17:43:00

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi

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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN İZZETBEGOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN, IKBY BAŞKANI NEÇİRVAN BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bayram Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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