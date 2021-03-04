Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı.

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.