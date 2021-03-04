Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri helikopter kazası sonrası bir başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı.
Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.