Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e yapılan ırkçılığa kınama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan mücadelede ırkçılığa maruz kalan Medipol Başakşehir antrenörü Pierre Webo için destek mesajı yayınladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."
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