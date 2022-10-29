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29 Ekim 2022 Cumartesi 22:37:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 22:37:00

Başkan Erdoğan'dan bankalara Togg için kredi çağrısı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bankalara da Togg için uygun kredi çağrısında bulundu.

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı yapıldı.

BANKALARA UYGUN KREDİ ÇAĞRISI

Ardından Başkan Erdoğan'ın direksiyon koltuğunda oturduğu "Anadolu Ateşi" kırmızısı araç banttan indi.

Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek.

Etiketler : Başkan Erdoğan anadolu ateşi yerli otomobil
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