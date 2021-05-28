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28 Mayıs 2021 Cuma 22:55:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 22:55:00

Başkan Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan Erdoğan Cimnastik Federasyonu Türk sporcu
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