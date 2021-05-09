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09 Mayıs 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 11:30:00

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır." mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı vardır." dedi.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır." mesajını verdi.

"TÜRKİYE KARARLI TUTUMUNU SÜRDÜRMEKTEDİR"

Erdoğan, "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan ab avrupa birliği
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