Başkan Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı
Aşure Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum" dedi.
Başkan Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.
Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum" dedi.
Milletimizin ve İslam âleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyor, Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 28, 2023
Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum. pic.twitter.com/5PEwjzTJWL
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