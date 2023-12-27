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27 Aralık 2023 Çarşamba 20:44:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 20:44:00

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu vurgulayarak "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET MESAJ
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