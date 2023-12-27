Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.