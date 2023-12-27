Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu vurgulayarak "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023
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