Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asgari ücret noktasında kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat, huzurlu olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak."
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