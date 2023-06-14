Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak."

Asgari ücrette ikinci toplantı 19 Haziran'da