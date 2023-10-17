Başkan Erdoğan'dan Ara Güler paylaşımı... "Saygıyla yâd ediyorum"
Başkan Erdoğan, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatının 5. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ara Güler'i anan Başkan Erdoğan, "Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Ara Güler'in vefatının 5. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum."
Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/kN9uEgVJsU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023
- Başkan Erdoğan'dan Ara Güler paylaşımı... "Saygıyla yâd ediyorum"
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