Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."