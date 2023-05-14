Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."
Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023
Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/2YU9lVInol