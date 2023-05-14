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14 Mayıs 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 11:15:00

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan anneler günü paylaşım
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