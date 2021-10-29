VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 3 yılda büyük başarı!
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de anlamlı mesaj
Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
5 zincir markete para cezası
Bağışıklık artırmak için sebze-meyve tüketin: günde 5 porsiyon
Pandeminin getirdiği bir sorun Çocuklardaki dil gecikmesi 2 katına çıktı
Tansiyonu olan da ıhlamur içsin Sadece gribe çare değil
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 29 Ekim
BU YIL İNFLUENZA AĞIR GEÇEBİLİR
Esenyurt'ta fabrika yangını
Avcılar'da boş binada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak
Biden'dan 'başkanlığım altyapı paketinin onayına bağlı' açıklaması
Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu
Bakan Özer'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yolcu hostese saldırdı: Uçak hem rota değiştirdi hem de acil iniş yaptı
Başkan Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı
Statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Cinayet zanlısını kırık far parçaları ele verdi
Türkiye'de 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
29 Ekim 2021 Cuma 10:54:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 10:54:00

Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de anlamlı mesaj

ABONE OL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz" mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'da yürüdü.

Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı...

Kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranlar yad ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.

Başkan Erdoğan, Twitter adresinden de 29 Ekim paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede, millî mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan 29 ekim anıtkabir
Babasının adını yaşatacak

Babasının adını yaşatacak
‘Ünlü' polemik

‘Ünlü' polemik
Dudağım dışında her yerim estetik

Dudağım dışında her yerim estetik
Sete çıkmama kararı aldılar

Sete çıkmama kararı aldılar
Cevabı bende değil!

Cevabı bende değil!
Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!

Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!
Evlilikte çok uçtum!

Evlilikte çok uçtum!
Ev sahibiyle kira krizi

Ev sahibiyle kira krizi
Hande'yi özledim

Hande'yi özledim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER