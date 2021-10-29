Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de anlamlı mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'da yürüdü.

Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı...

Kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranlar yad ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.

Başkan Erdoğan, Twitter adresinden de 29 Ekim paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede, millî mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir." dedi.